Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bauwagen in Ostervesede in Brand geraten ++ Unfallflucht nach Zusammenstoß mit elektrischem Krankenfahrstuhl ++ Nach illegaler Böllerei angetroffen ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Bauwagen in Ostervesede in Brand geraten ++ Siehe Bild ++

Scheeßel/Ostervesede. Am Abend des 01.01.2026 geriet gegen 19:00 Uhr in der Alten Dorfstraße auf einem Privatgrundstück ein abgestellter Bauwagen in Brand.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro beziffert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte ein im Bauwagen betriebener Holzofen brandursächlich gewesen sein.

++ Unfallflucht nach Zusammenstoß mit elektrischem Krankenfahrstuhl ++

Rotenburg. Bereits am 16.12.2025 kam es gegen 16:00 Uhr in der Rathausgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem elektrisch betriebenen Krankenfahrstuhl und einem Pkw. Der Pkw beabsichtigte, vom Parkplatz Rathausgasse auf die Aalter Allee einzufahren.

Nach dem Zusammenstoß hielten sich beide Unfallbeteiligten zunächst kurz vor Ort auf und führten ein Gespräch. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Pkw jedoch vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Verletzt wurde niemand. Am Krankenfahrstuhl entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261 / 9470 bei der Polizei zu melden.

++ Nach illegaler Böllerei angetroffen ++

Bremervörde. Am 02.01.2026 gegen 22:40 Uhr trafen Polizeibeamte einen 25-jährigen Mann im Bereich einer Unterführung an der Neuen Straße an, als dieser einen pyrotechnischen Gegenstand zündete.

Da das gesetzlich erlaubte Zeitfenster zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern bereits verstrichen war, leiteten die Einsatzkräfte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die erheblichen Gefahren sowie die empfindlichen Bußgelder bei unsachgemäßem oder unerlaubtem Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen hin.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell