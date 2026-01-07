Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter setzen Fluchtfahrzeug nach Einbruch in Brand

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 07.01.2026, kam es gegen 02:30 Uhr in der Herbert-Quandt-Straße zu einem Einbruch in ein dortiges Telekommunikationsgeschäft. Anschließend flüchteten die Täter in einem Auto, das kurz darauf brennend auf der Bundesstraße 494 festgestellt wurde. Von den Tätern selbst fehlt bislang jede Spur.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür Zutritt in das betroffene Geschäft und entwendeten mehrere Mobiltelefone. Bei der Tat lösten sie einen Alarm aus, welcher der Polizei von einer Sicherheitsfirma gemeldet wurde. Nur wenige Minuten später waren erste Streifenwagen vor Ort. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt schon verschwunden. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen kleinen, vermutlich weißen Kastenwagen mit ausländischen Kennzeichen, mit dem sie die Flucht ergriffen haben sollen.

Wiederum wenige Minuten später meldete ein Verkehrsteilnehmer ein brennendes Auto auf der Bundesstraße 494 zwischen der Anschlussstelle Drispenstedt und der Ortschaft Asel. Beim Eintreffen der Polizei stand dieses bereits in Vollbrand und wurde in der Folge von der Feuerwehr gelöscht. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um das Fluchtfahrzeug. Ihre weitere Flucht setzten die Täter mutmaßlich mit einem anderen Auto fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch oder dem Brand des Autos geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

