POL-HI: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohe Geldsumme bei Seniorin - Polizei warnt erneut vor dieser Masche

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am gestrigen Montag (05.01.2026) wurde bei der Polizei Hildesheim ein Betrugsfall bekannt, bei dem sich die Täter gegenüber einer Seniorin als angebliche Polizisten ausgegeben und die Frau so um einen insgesamt niedrigen sechsstelligen Geldbetrag gebracht haben sollen. Vor diesem Hintergrund möchte die Polizei die Menschen in Stadt und Landkreis Hildesheim erneut sensibilisieren und vor kriminellen Machenschaften warnen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die Betrüger telefonischen Kontakt zu der älteren Frau aufgenommen und sich als Kriminalbeamte vorgestellt haben. Hierbei sollen sie von Festnahmen berichtet haben, im Rahmen derer ein Schriftstück gefunden worden sei, auf dem der Name der Rentnerin gestanden habe. Ferner sollte eine Bankmitarbeiterin mit den festgenommenen Tätern zusammengearbeitet haben, weshalb das Geld der Frau nicht mehr sicher gewesen sei. Den Betrügern gelang es offenbar, dermaßen überzeugend auf die betagte Dame einzuwirken, bis diese schließlich mehrere Male Geld von ihrer Bank geholt und im weiteren Verlauf an einen der Täter übergeben habe. Vorliegenden Informationen zufolge sollen die Täter der Geschädigten genaue Instruktionen erteilt haben, falls sie bei der Bank gefragt werden sollte, wofür sie das Geld benötige.

Nachdem bei der Seniorin letztendlich Zweifel an der Geschichte aufgekommen waren, suchte sie gestern eine Polizeidienststelle auf und erstattete Anzeige.

Verhaltenshinweise Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 an oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle. Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer der Dienststelle im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

