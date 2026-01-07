PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in einem Restaurant

Hildesheim (ots)

Giesen / Hasede (jan) - Am Mittwoch, den 07.01.2026 wird gegen 12:45 Uhr der Polizei Sarstedt durch die Feuerwehr ein Brand in einem griechischen Restaurant in dem Giesener Ortsteil Hasede gemeldet.

Vor Ort kann festgestellt werden, dass ein Sicherungskasten in der Restaurantküche Feuer gefangen hatte. Die Flammen waren kurzzeitig auch auf Teile des Gebäudes übergegangen. MitarbeiterInnen und wenige Gäste konnten rechtzeitig das Gebäude unverletzt verlassen.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ursächlich für den Brand ist vermutlich ein technischer Defekt. Die Ermittlungen dazu dauern jedoch an. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

