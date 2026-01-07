Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Viele witterungsbedingte Unfälle - teilweise Straßensperrungen erforderlich

Hildesheim (ots)

PK Bad Salzdetfurth (web) -

Der auffrischende Wind und der auf den Feldern liegende Schnee sorgten im gesamten Zuständigkeitsbereich des PK Bad Salzdetfurth für erhebliche Behinderungen und eine Vielzahl von Verkehrsunfällen.

Gegen 08:00 Uhr kam es auf der L 475, zwischen Söhlde und Groß Himstedt, zu einem ersten Unfall, bei dem der 23jährige Fahrzeugführer leicht verletzt worden ist. Auf winterglatter Fahrbahn war der Pkw Fiat des Fahrzeugführers von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Pkw wurde abgeschleppt, der 23jährige begab sich eigenverantwortlich in ärztliche Behandlung.

Gegen 09:05 Uhr kam ein ebenfalls 23järiger Fahrzeugführer mit seinem Ford Transit auf der K 305, zwischen der Unterführung der BAB 7 (von Baddeckenstedt kommend) und Holle, von der Fahrbahn ab und prallte ebenfalls gegen einen Straßenbaum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Hier kam auch die Feuerwehr Holle wegen auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz.

Gegen 11:00 Uhr kam es auf der K 314, zwischen der Ortschaft Bültum und der B243 zu zwei Verkehrsunfällen. Zunächst kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Graben. Verletzt wurde dabei niemand. Wenige Minuten später befuhr ein Schwerlastkran die K 314 in Rtg. B243. Der Kranführer musste einem entgegenkommenden, rutschenden Pkw ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in leichter Schräglage im angrenzenden Straßengraben stehen. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich dabei schwierig. Die Sperrung wird voraussichtlich gegen 18:00 Uhr aufgehoben.

Gegen 14:00 Uhr kam es auf der L 477, zwischen Oedelum und Mölme zu einem weiteren Baumunfall. Hier wurde die 52jährige Fahrzeugführerin zunächst in ihrem Pkw Ford eingeschlossen, da sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Nachdem die Fahrzeugführerin aus dem Pkw befreit worden war, wurde sie ebenfalls in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Die Straße musste vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst kamen auch mehrere Feuerwehren vor Ort zum Einsatz.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich kam es zu weiteren, kleineren Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Straßenglätte und Schneeverwehungen. Dabei blieb es zum Glück bei leichten Sachschäden. Aufgrund der Witterung wurde die K 305 zwischen Holle/ Sillium und Baddeckenstedt von der Polizei gesperrt und die Absperrung zwischenzeitlich von der Straßenmeisterei Bockenem übernommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Absperrungen zwingend zu beachten sind und das Wegräumen selbiger zu unterlassen ist. Im Bereich der K314 bei Bültum wurden von Verkehrsteilnehmern die Absperrungen teilweise entfernt. Das kann nicht nur zu gefährlichen Situationen führen, sondern bindet auch unnötig Einsatzkräfte, die dann an anderer Stelle fehlen.

Aufgrund der Witterung ist auch weiterhin mit Schneeverwehungen und Straßenglätte zu rechnen. Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmer darum, die Geschwindigkeit zu reduzieren und vorausschauend zu fahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell