POL-HI: Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 7 durch Eisplatten

(ede) Im Verlauf des Mittwochs, 07. Januar 2026, kam es auf der BAB 7 im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Hildesheim zu mehreren Verkehrsunfällen, welche durch Eisplatten ausgelöst wurden. In allen Fällen verloren LKW während der Fahrt Eisplatten von ihren Fahrzeugaufbauten, welche dahinterfahrende PKW und in einem Fall ein Wohnmobil trafen. In allen Fällen entstanden Sachschäden an den getroffenen Fahrzeugen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die LKW-Fahrer erwartet nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 120EUR und ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg, da sie ihrer Pflicht zur Räumung der Fahrzeugaufbauten von Schnee bzw. Eis in Verbindung mit einem Verkehrsunfall nicht nachgekommen sind. Unmittelbar nachdem durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein solcher Verkehrsunfall auf dem Parkplatz An der Alpe West zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd und der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt aufgenommen worden war, verlor ein weiterer Sattelzug während der Fahrt direkt vor den Beamten ebenfalls Eisplatten. Der Sattelzug wurde auf dem Gelände der Autobahnmeisterei Hildesheim einer Kontrolle unterzogen. Auf dem Dach des Sattelaufliegers konnten mehrere teils ca. 2 cm dicke Eisschollen festgestellt werden. Der Fahrzeugführer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 105EUR vor Ort entrichten, da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Herstellung eines verkehrssicheren Zustands seines Sattelzugs untersagt. Aufgrund der zurzeit herrschenden Witterung werden auch weiterhin verstärkt Kontrollen hinsichtlich Eisplatten auf Fahrzeugaufbauten durch die Autobahnpolizei Hildesheim durchgeführt.

