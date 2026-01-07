PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 7 durch Eisplatten

POL-HI: Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 7 durch Eisplatten
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Hildesheim (ots)

(ede) Im Verlauf des Mittwochs, 07. Januar 2026, kam es auf der BAB 7 im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Hildesheim zu mehreren Verkehrsunfällen, welche durch Eisplatten ausgelöst wurden. In allen Fällen verloren LKW während der Fahrt Eisplatten von ihren Fahrzeugaufbauten, welche dahinterfahrende PKW und in einem Fall ein Wohnmobil trafen. In allen Fällen entstanden Sachschäden an den getroffenen Fahrzeugen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die LKW-Fahrer erwartet nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 120EUR und ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg, da sie ihrer Pflicht zur Räumung der Fahrzeugaufbauten von Schnee bzw. Eis in Verbindung mit einem Verkehrsunfall nicht nachgekommen sind. Unmittelbar nachdem durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein solcher Verkehrsunfall auf dem Parkplatz An der Alpe West zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd und der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt aufgenommen worden war, verlor ein weiterer Sattelzug während der Fahrt direkt vor den Beamten ebenfalls Eisplatten. Der Sattelzug wurde auf dem Gelände der Autobahnmeisterei Hildesheim einer Kontrolle unterzogen. Auf dem Dach des Sattelaufliegers konnten mehrere teils ca. 2 cm dicke Eisschollen festgestellt werden. Der Fahrzeugführer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 105EUR vor Ort entrichten, da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Herstellung eines verkehrssicheren Zustands seines Sattelzugs untersagt. Aufgrund der zurzeit herrschenden Witterung werden auch weiterhin verstärkt Kontrollen hinsichtlich Eisplatten auf Fahrzeugaufbauten durch die Autobahnpolizei Hildesheim durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 17:37

    POL-HI: Aufbruch eines Snackautomaten am Bahnhof Barnten

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen / Barnten (jan) - Am Mittwoch, den 07.01.2026 wird der Polizei Sarstedt ein Aufbruch eines Snackautomaten am Bahnhof Barnten bekannt. Der Tatzeitraum kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht näher eingegrenzt werden. Unbekannte Täter haben den Automaten gewaltsam mittels unbekanntem Werkzeug aufgebrochen und entwendeten vermutlich eine bislang unbekannte Summe an Bargeld. ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 17:37

    POL-HI: Brand in einem Restaurant

    Hildesheim (ots) - Giesen / Hasede (jan) - Am Mittwoch, den 07.01.2026 wird gegen 12:45 Uhr der Polizei Sarstedt durch die Feuerwehr ein Brand in einem griechischen Restaurant in dem Giesener Ortsteil Hasede gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass ein Sicherungskasten in der Restaurantküche Feuer gefangen hatte. Die Flammen waren kurzzeitig auch auf Teile des Gebäudes übergegangen. MitarbeiterInnen und wenige Gäste konnten rechtzeitig das Gebäude unverletzt ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 17:25

    POL-HI: Viele witterungsbedingte Unfälle - teilweise Straßensperrungen erforderlich

    Hildesheim (ots) - PK Bad Salzdetfurth (web) - Der auffrischende Wind und der auf den Feldern liegende Schnee sorgten im gesamten Zuständigkeitsbereich des PK Bad Salzdetfurth für erhebliche Behinderungen und eine Vielzahl von Verkehrsunfällen. Gegen 08:00 Uhr kam es auf der L 475, zwischen Söhlde und Groß Himstedt, zu einem ersten Unfall, bei dem der 23jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren