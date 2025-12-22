Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Einbrüche am Wochenende

Finnentrop (ots)

Einbrecher trieben am Wochenende ihr Unwesen in der Gemeinde Finnentrop. An der Straße "An der Haardt" in Heggen drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (19. Dezember) in ein Haus ein. Die Tatzeit lag hier in der Nacht zu Freitag (19.Dezember) zwischen Mitternacht und 5:20 Uhr. Im Inneren durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen nach Beute. Dabei fielen ihnen zwei Geldbörsen mit einem dreistelligen Eurobetrag in die Hände.

Ebenfalls in Heggen drangen Unbekannte am gleichen Tag zwischen 17:15 Uhr und 19:35 Uhr in ein Haus an der "Adolf-Färber-Straße" ein. Auch hier wurden diverse Schränke und Schubladen nach Beute durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel ihnen dabei ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände.

Zwischen Freitagmorgen und Sonntagmorgen (19.-21. Dezember) ereignete sich das Gleiche in Rönkhausen. Auch hier drangen Täter in ein Haus am "Settmecker Weg" ein und entwendeten einen dreistelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

