PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Alkoholtest

Olpe (ots)

Am Freitag (19. Dezember) fiel ein 52-jähriger Autofahrer in Olpe auf. Verkehrsteilnehmer hatten den Mann um 20 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise bei der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten den Fahrer kurz darauf im Poscheweg antreffen und kontrollieren. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des 52-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:12

    POL-OE: Autofahrer mit positivem Alkoholtest

    Lennestadt (ots) - In der Nacht zu Freitag (19. Dezember) kontrollierten Polizeibeamte kurz nach Mitternacht einen 62-jährigen Autofahrer auf der "Kölner Straße" in Grevenbrück. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Alkoholkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Die Beamten brachten den Mann daher zur ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:11

    POL-OE: Jugendlicher bei Alleinunfall leicht verletzt

    Attendorn (ots) - Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Donnerstag (18. Dezember) bei einem Alleinunfall auf der L880 leicht verletzt. Der Jugendliche hatte mit seinem Fahrzeug gegen 18:30 Uhr zwischen den Ortslagen Mecklinghausen und Oberveischede die Kontrolle über seine Suzuki verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden im unteren ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:11

    POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest und ohne Führerschein

    Olpe (ots) - Ein 47-jähriger Autofahrer fiel am Donnerstagmorgen (18. Dezember) in Olpe auf. Polizeibeamte hatten den Mann nach Zeugenhinweisen gegen 10:20 Uhr in der "Kurfürst-Heinrich-Straße" kontrolliert. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem lagen Hinweise auf einen möglicherweise vorangegangenen Drogenkonsum vor. Ein vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren