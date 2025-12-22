Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Alkoholtest

Olpe (ots)

Am Freitag (19. Dezember) fiel ein 52-jähriger Autofahrer in Olpe auf. Verkehrsteilnehmer hatten den Mann um 20 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise bei der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten den Fahrer kurz darauf im Poscheweg antreffen und kontrollieren. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des 52-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt wurde.

