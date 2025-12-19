POL-OE: Jugendlicher bei Alleinunfall leicht verletzt
Attendorn (ots)
Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Donnerstag (18. Dezember) bei einem Alleinunfall auf der L880 leicht verletzt. Der Jugendliche hatte mit seinem Fahrzeug gegen 18:30 Uhr zwischen den Ortslagen Mecklinghausen und Oberveischede die Kontrolle über seine Suzuki verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
