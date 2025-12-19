PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher bei Alleinunfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Donnerstag (18. Dezember) bei einem Alleinunfall auf der L880 leicht verletzt. Der Jugendliche hatte mit seinem Fahrzeug gegen 18:30 Uhr zwischen den Ortslagen Mecklinghausen und Oberveischede die Kontrolle über seine Suzuki verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:11

    POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest und ohne Führerschein

    Olpe (ots) - Ein 47-jähriger Autofahrer fiel am Donnerstagmorgen (18. Dezember) in Olpe auf. Polizeibeamte hatten den Mann nach Zeugenhinweisen gegen 10:20 Uhr in der "Kurfürst-Heinrich-Straße" kontrolliert. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem lagen Hinweise auf einen möglicherweise vorangegangenen Drogenkonsum vor. Ein vor Ort ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 19:03

    POL-OE: Verkehrsunfall in Finnentrop

    Finnentrop (ots) - Finnentrop. Am Donnerstagnachmittag (18. Dezember) kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Serkenroder Straße". Aus bislang ungeklärter Ursache war es in Höhe der Vogelstange zu einer Frontalkollision zwischen dem PKW eines 53-Jährigen und dem Auto einer 69-Jährigen gekommen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber zur ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:41

    POL-OE: Zwei Einbrüche in Gaststätten im Kreis

    Olpe/Lennestadt (ots) - In Olpe und Lennestadt sind in zwei Fällen unbekannte Täter in Gaststätten eingedrungen. Olpe. Unbekannte Täter zerstörten zwischen dem Abend des 14. und dem Nachmittag des 16. Dezembers eine Fensterscheibe einer Gaststätte an der Kölner Straße. Sie verschafften sich so Zutritt zu den Innenräumen. Dort erbeuteten sie diverse Elektrogeräte und Bargeld. Der geschätzte Schaden liegt im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren