POL-OE: Jugendlicher bei Alleinunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots) - Finnentrop. Am Donnerstagnachmittag (18. Dezember) kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Serkenroder Straße". Aus bislang ungeklärter Ursache war es in Höhe der Vogelstange zu einer Frontalkollision zwischen dem PKW eines 53-Jährigen und dem Auto einer 69-Jährigen gekommen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber zur ...

