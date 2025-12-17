Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Einbrüche in Gaststätten im Kreis

Olpe/Lennestadt (ots)

In Olpe und Lennestadt sind in zwei Fällen unbekannte Täter in Gaststätten eingedrungen.

Olpe. Unbekannte Täter zerstörten zwischen dem Abend des 14. und dem Nachmittag des 16. Dezembers eine Fensterscheibe einer Gaststätte an der Kölner Straße. Sie verschafften sich so Zutritt zu den Innenräumen. Dort erbeuteten sie diverse Elektrogeräte und Bargeld. Der geschätzte Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Lennestadt. Unbekannte Täter verschafften sich in Grevenbrück durch ein Fenster Zutritt zu einem Restaurant an der Kölner Straße. Sie durchsuchten zwischen dem Mittag des 15. und dem Vormittag des 16. Dezembers die Räumlichkeiten und erbeuten Bargeld und eine Flasche Schnaps. Der geschätzte Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

