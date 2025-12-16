Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Ein 47-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagmorgen (16. Dezember) bei einem Verkehrsunfall auf der B236 bei Saalhausen leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann gegen 7:25 Uhr auf winterglatter Fahrbahn zwischen Störmecke und Saalhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war gestürzt, als er nach einem Überholmanöver wieder einscherte. Der Rettungsdienst brachte den Kradfahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein geschätzter Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell