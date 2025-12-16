PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Am Montagabend (15. Dezember) ereignete sich kurz nach 20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Severinusstraße" in Wenden. Eine 54-jährige Autofahrerin war beim Linksabbiegen in die "Westerbergstraße" mit einem entgegenkommenden Pedelecfahrer (15) zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der Jugendliche leicht verletzt. Die Schäden an PKW und Pedelec lagen im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:48

    POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest

    Drolshagen (ots) - Ein 34-jähriger Autofahrer fiel in der Nacht zu Samstag (13. Dezember) kurz nach Mitternacht in Berlinghausen auf. Polizeibeamte hatten den Mann auf der "Napoleonstraße" angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogeneinfluss bei dem 34-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Daher brachten ihn die Beamten ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:47

    POL-OE: Beifahrer leicht verletzt

    Drolshagen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag (14. Dezember) kurz nach 12 Uhr in Wegeringhausen. Im Einmündungsbereich L708/B55 war ein 54-Jähriger mit seinem Auto auf den vorausfahrenden PKW einer 63-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision wurde ein 64-Jähriger Beifahrer im Auto der Frau leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:47

    POL-OE: Rüttelplatte von LKW gestohlen

    Drolshagen (ots) - "Schwere Beute" machten Diebe zwischen Montag und Donnerstag (08. bis 12. Dezember) in Hitzendumicke. Von der Ladefläche eines abgestellten LKW entwendeten sie eine Rüttelplatte der Marke Wacker. Die Maschine hat einen Wert im oberen vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Thorsten Scheen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren