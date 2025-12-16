POL-OE: Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt
Wenden (ots)
Am Montagabend (15. Dezember) ereignete sich kurz nach 20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Severinusstraße" in Wenden. Eine 54-jährige Autofahrerin war beim Linksabbiegen in die "Westerbergstraße" mit einem entgegenkommenden Pedelecfahrer (15) zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der Jugendliche leicht verletzt. Die Schäden an PKW und Pedelec lagen im unteren vierstelligen Eurobereich.
