POL-OE: Rüttelplatte von LKW gestohlen
Drolshagen (ots)
"Schwere Beute" machten Diebe zwischen Montag und Donnerstag (08. bis 12. Dezember) in Hitzendumicke. Von der Ladefläche eines abgestellten LKW entwendeten sie eine Rüttelplatte der Marke Wacker. Die Maschine hat einen Wert im oberen vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
