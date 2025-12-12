Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Finnentrop (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer fiel bei einer Verkehrskontrolle in Finnentrop auf. Polizeibeamte hatten den Mann in der Nacht zu Freitag (12. Dezember) um 1:25 Uhr auf der "Bamenohler Straße" angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht und auch ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Der 23-Jährige wurde daher zum Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Die Polizeibeamten fertigten eine entsprechende Anzeige und untersagten dem tschechischen Staatsbürger nach Zahlung einer Sicherheitsleistung die Weiterfahrt.

