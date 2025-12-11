PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach tödlichem Unfall in Oberveischede gesucht

Olpe (ots)

Am 30. November kam es auf der B55 im Bereich Oberveischede gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Beifahrer verstarb (wir berichteten). Mittlerweile wurde auch ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen. Von dem Gutachten erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse. Mit einem Ergebnis der Untersuchung ist jedoch zeitnah nicht zu rechnen. Das Verkehrskommissariat sucht zusätzlich weitere Zeugen des Unfalls. Von besonderer Bedeutung können hierbei auch Beobachtungen sein, die das Fahrverhalten der Unfallbeteiligten vor dem Unfall beschreiben. So befand sich u.a. ein Mann am Unfallort, der gegenüber anderen Zeugen Angaben zum Fahrverhalten des beteiligten Range Rover-Fahrers machte. Bei Eintreffen der Polizei befand sich dieser Zeuge jedoch nicht mehr am Unfallort. Eine Kontaktaufnahme mit dem Verkehrskommissariat ist unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4130 (Polizeihauptkommissar Rüthing) möglich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:05

    POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht in Wenden gesucht

    Wenden (ots) - Am späten Dienstagabend (09. Dezember) kam es im Bereich der Einmündung "Hauptstraße/Schönauer Straße" in Wenden zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor Mitternacht war ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem DACIA Duster von der Fahrbahn abgekommen und in einem Böschungsbereich zum Stehen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entfernte sich der Fahrzeugführer umgehend vom Unfallort. Wenig später ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:01

    POL-OE: Tatverdächtiger ermittelt

    Attendorn/Finnentrop (ots) - Eine Tatserie mit Diebstählen oder Diebstahlsversuchen aus Kraftfahrzeugen hielt die Polizei am Dienstagmorgen (09. Dezember) in Atem. Im Bereich Attendorn zählte die Polizei elf Taten, in Finnentrop eine. In Neu-Listernohl war die größte Häufung an Taten festzustellen. So erstatteten Geschädigte in der "Alte Handelstraße" (4x), in der "Ewiger Straße" (1x) und in der "Berliner Straße" (2x) Anzeigen. Dies galt auch für vier Fahrzeuge im ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:00

    POL-OE: Verkehrsunfall in Rothemühle

    Wenden (ots) - Am Dienstag (09. Dezember) ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Kölner Straße". Im Einmündungsbereich der "Dürerstraße" waren ein 61-Jähriger und ein 68-Jähriger mit ihren Autos zusammengestoßen. Während der 61-Jährige unverletzt blieb, verletzte sich der 68-Jährige schwer sowie dessen 62-jährige Beifahrerin leicht. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren