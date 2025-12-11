Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach tödlichem Unfall in Oberveischede gesucht

Olpe (ots)

Am 30. November kam es auf der B55 im Bereich Oberveischede gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Beifahrer verstarb (wir berichteten). Mittlerweile wurde auch ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen. Von dem Gutachten erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse. Mit einem Ergebnis der Untersuchung ist jedoch zeitnah nicht zu rechnen. Das Verkehrskommissariat sucht zusätzlich weitere Zeugen des Unfalls. Von besonderer Bedeutung können hierbei auch Beobachtungen sein, die das Fahrverhalten der Unfallbeteiligten vor dem Unfall beschreiben. So befand sich u.a. ein Mann am Unfallort, der gegenüber anderen Zeugen Angaben zum Fahrverhalten des beteiligten Range Rover-Fahrers machte. Bei Eintreffen der Polizei befand sich dieser Zeuge jedoch nicht mehr am Unfallort. Eine Kontaktaufnahme mit dem Verkehrskommissariat ist unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4130 (Polizeihauptkommissar Rüthing) möglich.

