Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Rothemühle

Wenden (ots)

Am Dienstag (09. Dezember) ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Kölner Straße". Im Einmündungsbereich der "Dürerstraße" waren ein 61-Jähriger und ein 68-Jähriger mit ihren Autos zusammengestoßen. Während der 61-Jährige unverletzt blieb, verletzte sich der 68-Jährige schwer sowie dessen 62-jährige Beifahrerin leicht. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich.

