Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Fahrradfahrer auf der L512

Olpe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (09. Dezember) ereignete sich gegen 9:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L512 zwischen Olpe und Eichhagen. An einer provisorischen Baustelle wurde der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt. Vor der roten Ampel warteten bereits einige Fahrzeuge, als sich ein 24-Jähriger mit seinem Auto von hinten der Baustelle näherte. Um eine Kollision mit dem hintersten PKW zu verhindern, bremste der 24-Jährige und steuerte sein Fahrzeug rechts an dem wartenden Auto vorbei. Dabei stieß er jedoch sowohl linksseitig gegen den PKW, als auch rechtsseitig gegen eine Leitplanke. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug noch mit einem 72-jährigen Fahrradfahrer, der ebenfalls vor der Ampel wartete und schob diesen auf einen weiteren PKW auf. Der Radfahrer wurde schwerverletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem 24-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der aufnehmenden Polizeibeamten. Daher wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell