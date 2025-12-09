Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

Finnentrop (ots)

Am Montag (08.Dezember) wurde die Polizei zu einem metallverarbeitenden Betrieb an der "Industriestraße" im Industriegebiet Frielentrop gerufen. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zum umzäunten Gelände verschafft. Sie brachen ein Loch in die Außenfassade des Firmengebäudes, durch welches sie in die Innenräume gelangten. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten es die Täter offenbar auf Metall abgesehen. Allerdings gelang es ihnen nicht, das schwere Material aus der Firma herauszubekommen. Der Sachschaden liegt insgesamt mindestens im oberen vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

