Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe Hier: Brand in einem Gebäude der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Olpe

Siegen/Olpe (ots)

Am Sonntagabend (07.Dezember) kam es zu einem Zimmerbrand in einem Gebäude der Zentralen Unterbringungseinrichtung "Am Finkenhagen" in Olpe.

In der Nacht wurden 95 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert und mittlerweile anderweitig untergebracht. Ein Bewohner wurde behandelt, da er Rauch eingeatmet hatte. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe könnte der Brand durch ein technisches Küchengerät verursacht worden sein. Dies ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

