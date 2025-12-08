POL-OE: Autofahrer mit positivem Atemalkoholtest
Olpe (ots)
Ein 25-jähriger Autofahrer fiel Beamten der Polizeiwache Olpe in der Nacht zu Sonntag (07. Dezember) in Lütringhausen auf. Als sie den Mann auf der "Siegener Straße" gegen 1:20 Uhr kontrollierten, ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 25-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.
