POL-OE: Autofahrer mit positivem Atemalkoholtest

Olpe (ots) - Am Samstagmorgen (06. Dezember) kam es um 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im "Hospitalweg" in Olpe. Vor dem Krankenhaus war es im Bereich des Haupteingangs zu einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einem 49-jährigen Fußgänger gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 59-jähriger Taxifahrer rückwärts mit seinem PKW gegen den Mann gestoßen. Der Fußgänger fiel zu Boden und verletzte sich ...

