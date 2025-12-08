PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Atemalkoholtest

Olpe (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer fiel Beamten der Polizeiwache Olpe in der Nacht zu Sonntag (07. Dezember) in Lütringhausen auf. Als sie den Mann auf der "Siegener Straße" gegen 1:20 Uhr kontrollierten, ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 25-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

