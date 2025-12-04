PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Brand in Heggen

Finnentrop (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend (03. Dezember) gegen 21:30 Uhr in die Hülschotter Straße aus. Hinter einem Wohnhaus war es zum Brand von Mülltonnen gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Allerdings wurden durch die Flammen auch Teile der Hausfassade und ein Fenster beschädigt. Ein Bewohner und ein eingesetzter Feuerwehrmann hatten Rauch eingeatmet und wurden zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wird auch untersucht, ob die Brandentzündung durch eine unsachgemäße Entsorgung von Ofenasche verursacht worden sein könnte. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

