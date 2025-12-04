PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

Olpe (ots)

Die Polizei erhielt in der Nacht zu Donnerstag (03. Dezember) kurz nach Mitternacht Kenntnis von einem Einbruchsalarm an einer Firma in der "Ziegeleistraße". Als die Beamten nur wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, stellten sie eine offene Seitentür an dem Gebäude fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten unbekannte Täter die Seitentür aufgebrochen und dadurch den Alarm ausgelöst. Offenbar waren sie anschließend vom Tatort geflüchtet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob die Täter das Gebäude auch betreten und Beute gemacht hatten. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Kreispolizeibehörde Olpe
