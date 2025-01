Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlung am 30.01. in Dortmund - 4.700 Personen ziehen friedlich durch die Innenstadt

Dortmund (ots)

Am Donnerstag (30.01.) fand im Bereich der Dortmunder Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Für die Solidarische Gesellschaft. Stoppt die AfD und ihre Helfer:innen" in Form eines Aufzugs statt.

Um 18:33 Uhr setzte sich der Aufzug an der Reinoldikirche in Bewegung. In der Spitze zogen bis zu 4.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Westenhellweg, die Hansastraße, den Südwall und die Kleppingstraße. Es kam zu temporären Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen.

Nach einer Abschlusskundgebung an der Reinoldikirche wurde die Versammlung um 20:01 Uhr durch die Versammlungsleiterin für beendet erklärt.

Insgesamt verlief die Versammlung aus polizeilicher Sicht friedlich und anzeigekonform. Es wurden nach jetzigem Stand zwei Strafanzeigen wegen Volksverhetzung gefertigt.

