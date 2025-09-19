Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Am 18.09.2025, gegen 18.00 Uhr, kam es durch Einleiten von Schiffsabwässern in das Hafenbecken des Emder Binnenhafens zu einer Gewässerverunreinigung.

Emden (ots)

Während einer Kontrolle eines Seeschiffes unter ausländischer Flagge stellten die eingesetzten Beamten der Wasserschutzpolizei Emden fest, dass das Fassungsvermögen des Abwassertanks für die Liegedauer im Hafen ohne Abgabe an Land nicht ausreichend ist. Abgabebescheinigungen konnten nicht vorgelegt werden. Eine weitergehende Überprüfung der Anlage ergab deutliche Hinweise darauf, dass diese außerdem nicht vorschriftsmäßig betrieben wird.

Durch die zuständige Behörde wurde daraufhin ein Auslaufverbot erteilt und eine eingehende Überprüfung terminiert. Weitere Maßnahmen wurden durch die Hafenbehörde in Absprache mit dem Fachdienst Umwelt der Stadt Emden eingeleitet. Durch die Beamten wurde eine vom AG Emden angeordnete Sicherheitsleistung vom Kapitän eingezogen. Die Ermittlungen dauern an."

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell