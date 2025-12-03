Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (02. Dezember) kam es um 14:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Maumker Straße" in Maumke. Ein 25-Jähriger war mit seinem PKW auf das Auto einer 39-Jährigen aufgefahren, als diese verkehrsbedingt halten musste. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.

