Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest und ohne Führerschein

Olpe (ots)

Weil ein 35-jähriger Autofahrer nach Wahrnehmung der Polizeibeamten den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, wurde er am Mittwochmorgen (03. Dezember) gegen 9:40 Uhr in der Friedrichstraße angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem Mann hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Der 35-jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt wurde. Einen Führerschein konnte der Mann den Polizeibeamten im Übrigen nicht vorzeigen. Eine Abfrage in den Auskunftssystemen ergab, dass er aktuell auf Grund eines Fahrverbotes nicht hätte fahren dürfen. Eine Strafanzeige wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" war daher ebenfalls die Folge.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

