PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Samstagmorgen (06. Dezember) kam es um 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im "Hospitalweg" in Olpe. Vor dem Krankenhaus war es im Bereich des Haupteingangs zu einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einem 49-jährigen Fußgänger gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 59-jähriger Taxifahrer rückwärts mit seinem PKW gegen den Mann gestoßen. Der Fußgänger fiel zu Boden und verletzte sich leicht. An dem Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:30

    POL-OE: Einbruch in Olpe

    Olpe (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (05. Dezember) in ein Einfamilienhaus am "Falkenweg" eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr. Im Haus wurden offensichtlich diverse Schränke und Schubladen nach Beute durchsucht. Hierbei fielen den Tätern hochwertige Handtaschen der Marke "Louis Vuitton" in die Hände. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:48

    POL-OE: Diebe stehlen Werkzeuge aus Fahrzeugen

    Olpe (ots) - Der Polizei wurden am Donnerstag zwei Diebstähle aus Firmenfahrzeugen gemeldet. In der Olper Goethestraße hatten sich unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (03./04.Dezember) an einem Ford Transit zu schaffen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Elektrowerkzeuge der Marke Makita im Wert eines vierstelligen Eurobetrages. Es handelte sich dabei um eine Akku-Flex, einen ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:44

    POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Brand in Heggen

    Finnentrop (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend (03. Dezember) gegen 21:30 Uhr in die Hülschotter Straße aus. Hinter einem Wohnhaus war es zum Brand von Mülltonnen gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Allerdings wurden durch die Flammen auch Teile der Hausfassade und ein Fenster beschädigt. Ein Bewohner und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren