Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Samstagmorgen (06. Dezember) kam es um 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im "Hospitalweg" in Olpe. Vor dem Krankenhaus war es im Bereich des Haupteingangs zu einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einem 49-jährigen Fußgänger gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 59-jähriger Taxifahrer rückwärts mit seinem PKW gegen den Mann gestoßen. Der Fußgänger fiel zu Boden und verletzte sich leicht. An dem Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell