POL-OE: Fußgänger leicht verletzt
Olpe (ots)
Am Samstagmorgen (06. Dezember) kam es um 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im "Hospitalweg" in Olpe. Vor dem Krankenhaus war es im Bereich des Haupteingangs zu einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einem 49-jährigen Fußgänger gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 59-jähriger Taxifahrer rückwärts mit seinem PKW gegen den Mann gestoßen. Der Fußgänger fiel zu Boden und verletzte sich leicht. An dem Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell