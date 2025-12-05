Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe stehlen Werkzeuge aus Fahrzeugen

Olpe (ots)

Der Polizei wurden am Donnerstag zwei Diebstähle aus Firmenfahrzeugen gemeldet. In der Olper Goethestraße hatten sich unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (03./04.Dezember) an einem Ford Transit zu schaffen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Elektrowerkzeuge der Marke Makita im Wert eines vierstelligen Eurobetrages. Es handelte sich dabei um eine Akku-Flex, einen Akku-Bohrschrauber, einen Bohrhammer und einem MAKPAC-Werkzeugkoffer. Im gleichen Tatzeitraum nahmen Täter in der Ortschaft Dahl ebenfalls einen Ford Transit an der "Marienstraße" ins Visier. Neben einem Werkzeugkoffer stahlen die Täter eine Bohrmaschine (Hilti), eine Pressmaschine, eine Flexmaschine (Makita), einen Akku-Schrauber (Makita), eine Akku-Bohrmaschine (Makita) und einen elektrischen Bohrschneider (Milwaukee). Deren Gesamtwert lag im oberen vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

