POL-OE: Diebstahlsversuch in Altenhundem

Finnentrop (ots) - Ein Diensthundführer der Kreispolizeibehörde befand sich in der Nacht zu Sonntag mit seinem Diensthund auf Fußstreife im Industriegebiet Frielentrop. Kurz nach Mitternacht stieß er in der "Lennestraße" auf einen Verkehrsunfall. Vor einer Garagenwand lag ein 29-Jähriger mit seinem Motorrad auf dem Boden. Offensichtlich war der Mann von der Straße abgekommen und mit seinem Zweirad gegen die ...

mehr