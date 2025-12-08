PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahlsversuch in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Die Polizei erhielt am Samstagabend (06. Dezember) gegen 18:50 Uhr Kenntnis über verdächtige Personen auf dem Gelände eines Dachdeckerbetriebes in der "Hundemaue". Die Personen hatten offenbar Kupferrohre aus Containern herausgenommen und im Bereich der Grundstücksumzäunung zur Abholung bereitgelegt. Als Berechtigte und Polizei wenig später am Tatort eintrafen, konnten zwar die bereitgelegten Kupferrohre, jedoch keine Personen mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

