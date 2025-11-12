Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Arbeitsgeräte aus Firmenfahrzeug gestohlen;Unbekannte nahmen mehrere Kabeltrommeln mit; Zeugen gesucht: Grauer BMW angedotzt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Arbeitsgeräte aus Firmenfahrzeug gestohlen - Hanau

(cw) Am Dienstag gingen unbekannte Täter einen geparkten Ford Transit im Wallweg (einstellige Hausnummern) an. Aus dem vermutlich unverschlossenen Kastenwagen entwendeten die Diebe in der Zeit, zwischen 7 Uhr und 13 Uhr, verschiedene Arbeitsgeräte im Wert von etwa 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Unbekannte nahmen mehrere Kabeltrommeln mit - Hanau

(cb) Die Kriminalpolizei in Hanau sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl von mehreren Kabeltrommeln, welche in der Clara-Immerwahr-Straße (einstellige Hausnummern) lagerten, geben können. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, Zutritt auf das Gelände. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro an. Im Anschluss haben die Diebe Kupferkabeltrommeln im Wert von mehreren zehntausend Euro abtransportiert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Ermittler.

3. Zwei Fahrräder aus Kellerabteil gestohlen - Langenselbold

(cb) Unbekannte klauten zwischen Samstag und Dienstagnachmittag aus einem Kellerverschlag in der Gelnhäuser Straße (60er-Hausnummern) zwei Fahrräder. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt zu den Kellerabteilen des Mehrfamilienhauses, zerstörten das Vorhängeschloss und klauten ein Mountainbike sowie ein Rennrad aus dem Kellerabteil. Der Gesamtwert der beiden Räder wird mit etwa 5.000 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Langenselbold unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. Zeugen gesucht: Grauer BMW angedotzt - Schlüchtern

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro richtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher an, als dieser einen grauen BMW andotzte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen BMW mit M-Kennzeichen am Montag, 22.30 Uhr, am Fahrbahnrand der Krämerstraße (30er-Hausnummern) ab. Am nächsten Morgen, gegen 9.30 Uhr, musste er feststellen, dass der Unfallverursacher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den grauen Wagen an der Fahrzeugfront beschädigte und anschließend flüchtete. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 an die Beamten der Polizeistation Schlüchtern.

Offenbach, 12.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

