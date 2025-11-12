PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Werkzeuge und Zubehör entwendet: Kripo bittet um Hinweise; Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl; Wer hat die Geldbörse aus dem Skoda gestohlen? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Werkzeuge und Zubehör entwendet: Kripo bittet um Hinweise - Offenbach

(cw) In der Zeit, zwischen 4 Uhr und 17.30 Uhr, sind Unbekannte am Dienstag in einen schwarzen VW Golf in der Berliner Straße (120er-Hausnummern) eingedrungen. Aus diesem haben sie Werkzeuge und Zubehör im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen lassen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Außenspiegel von Mercedes abmontiert: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Die beiden Außenspiegel eines weißen Mercedes, der am Fahrbahnrand der Konrad-Adenauer-Straße, hier im Bereich der 30er-Hausnummern, abgestellt war, montierten Unbekannte ab. Hierbei richteten diese einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, 1. November, 20 Uhr und Montag, 10. November, 17 Uhr. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl - Rödermark

(cb) Nachdem Unbekannte am Dienstag, gegen 3.50 Uhr, einen schwarzen Jeep gestohlen hatten, suchen die Ermittler des Fachkommissariats nun Zeugen der Tat. Offenbar konnten die Täter die technischen Sicherungen des Jeep Wranglers mit OF-Kennzeichen überwinden und mit dem Fahrzeug den Abstellplatz in der Grünewaldstraße (20er-Hausnummern) in unbekannte Richtung verlassen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) zu melden.

4. Wer hat die Geldbörse aus dem Skoda gestohlen? - Seligenstadt

(cb) Aus einem Skoda, der auf einem Tankstellengelände in der Dudenhöfer Straße (30er-Hausnummern) stand, klaute ein Täter am Dienstag die Geldbörse sowie Bargeld. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen grauen Wagen gegen 12.20 Uhr vollgetankt und bezahlte gerade an der Kasse. Vermutlich nutzte der Langfinger die Gunst der Stunde, öffnete das unverschlossene Fahrzeug und nahm aus dem Innenraum die Geldbörse sowie mehrere tausend Euro an sich und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - zwischen 45 und 55 Jahre
   - etwa 1,80 Meter groß
   - schwarze, kurze Haare
   - Geheimratsecken
   - Bekleidung: dunkle Winterjacke mit Kapuze, helle Jacke mit 
     geschlossenem schwarzem Reißverschluss, blaue Jeans, weiß/graue 
     Sportschuhe mit schwarzer Sohle
   - zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die Beamten der Polizeistation in Seligenstadt ermitteln nun wegen des Verdachts des Diebstahls und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 12.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

