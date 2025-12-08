Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diensthundführer findet verunglückten Motorradfahrer

Finnentrop (ots)

Ein Diensthundführer der Kreispolizeibehörde befand sich in der Nacht zu Sonntag mit seinem Diensthund auf Fußstreife im Industriegebiet Frielentrop. Kurz nach Mitternacht stieß er in der "Lennestraße" auf einen Verkehrsunfall. Vor einer Garagenwand lag ein 29-Jähriger mit seinem Motorrad auf dem Boden. Offensichtlich war der Mann von der Straße abgekommen und mit seinem Zweirad gegen die Hauswand geprallt. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 29-Jährigen ergaben, erfolgte im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme. Der Sachschaden wurde insgesamt auf einen unteren vierstelligen Eurobereich geschätzt.

