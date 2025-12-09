Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer kommt von Straße ab

Lennestadt (ots)

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen (09. Dezember) in Grevebrück aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr gegen 7:35 Uhr über den Kreisverkehr "Kölner Straße/Zur Wilhelmshöhe" hinaus und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einer Werbetafel und anschließend mit einer Straßenlaterne. Durch die umgeknickte Laterne wurden zudem noch zwei geparkte Autos beschädigt. Der 83-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletztungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

