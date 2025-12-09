PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diesel aus Baggern gestohlen

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (05. Dezember) und Montag (08. Dezember) Kraftstoff aus Baggern im Gewerbegebiet "Hüppcherhammer" entwendet. Dabei wurden auf einer Baustelle aus drei dieser Baumaschinen insgesamt etwa 1000 Liter Diesel abgezapft. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 10:38

    POL-OE: Autofahrer kommt von Straße ab

    Lennestadt (ots) - Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen (09. Dezember) in Grevebrück aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr gegen 7:35 Uhr über den Kreisverkehr "Kölner Straße/Zur Wilhelmshöhe" hinaus und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einer Werbetafel und anschließend mit einer Straßenlaterne. Durch die umgeknickte ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:11

    POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe Hier: Brand in einem Gebäude der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Olpe

    Siegen/Olpe (ots) - Am Sonntagabend (07.Dezember) kam es zu einem Zimmerbrand in einem Gebäude der Zentralen Unterbringungseinrichtung "Am Finkenhagen" in Olpe. In der Nacht wurden 95 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert und mittlerweile anderweitig untergebracht. Ein Bewohner wurde behandelt, da er Rauch eingeatmet ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:33

    POL-OE: Diebstahlsversuch in Altenhundem

    Lennestadt (ots) - Die Polizei erhielt am Samstagabend (06. Dezember) gegen 18:50 Uhr Kenntnis über verdächtige Personen auf dem Gelände eines Dachdeckerbetriebes in der "Hundemaue". Die Personen hatten offenbar Kupferrohre aus Containern herausgenommen und im Bereich der Grundstücksumzäunung zur Abholung bereitgelegt. Als Berechtigte und Polizei wenig später am Tatort eintrafen, konnten zwar die bereitgelegten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren