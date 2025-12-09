POL-OE: Diesel aus Baggern gestohlen
Olpe (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (05. Dezember) und Montag (08. Dezember) Kraftstoff aus Baggern im Gewerbegebiet "Hüppcherhammer" entwendet. Dabei wurden auf einer Baustelle aus drei dieser Baumaschinen insgesamt etwa 1000 Liter Diesel abgezapft. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell