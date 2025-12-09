POL-OE: Diesel aus Baggern gestohlen

Lennestadt (ots) - Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen (09. Dezember) in Grevebrück aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr gegen 7:35 Uhr über den Kreisverkehr "Kölner Straße/Zur Wilhelmshöhe" hinaus und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einer Werbetafel und anschließend mit einer Straßenlaterne. Durch die umgeknickte ...

