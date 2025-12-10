Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtiger ermittelt

Attendorn/Finnentrop (ots)

Eine Tatserie mit Diebstählen oder Diebstahlsversuchen aus Kraftfahrzeugen hielt die Polizei am Dienstagmorgen (09. Dezember) in Atem. Im Bereich Attendorn zählte die Polizei elf Taten, in Finnentrop eine. In Neu-Listernohl war die größte Häufung an Taten festzustellen. So erstatteten Geschädigte in der "Alte Handelstraße" (4x), in der "Ewiger Straße" (1x) und in der "Berliner Straße" (2x) Anzeigen. Dies galt auch für vier Fahrzeuge im "Petersberger Weg" in Ewig. Zuletzt wurde noch eine Anzeige in der "Ahauser Straße" in Heggen aufgenommen. In einigen Fällen wurden z.B. Seitenscheiben eingeschlagen, um in die Fahrzeuge zu gelangen. In wenigen Fällen waren die Fahrzeuge wohl nicht verschlossen. Bei der Anzeigenaufnahme erhielten die Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche Verletzung des Täters. Ermittlungen in umliegenden Krankenhäusern führten schließlich zu einem 29-jährigen Tatverdächtigen, der mit entsprechenden Schnittverletzungen aufgefallen war. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann im Zusammenhang mit den Taten in Attendorn steht. Ob ein solcher Zusammenhang auch für den Fall in Heggen besteht, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell