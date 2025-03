Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier

Trier (ots)

Mit insgesamt 140 Einsatzanlässen über das vergangene Wochenende bewegte sich das Aufkommen für die Polizeiinspektion Trier auf einem durchschnittlichen Niveau. Nachdem am Samstagabend bereits über einen betrunkenen Mann mit zwei Hunden in der Trierer Innenstadt berichtet worden war (s. Pressemeldung PD Trier vom 07.03.2025, 22.47 Uhr), bietet nachfolgender Sachverhalt Grund zur Veröffentlichung:

Über 3000 Euro Schaden - Ladendiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Gleich mehrere Geschäfte in der Trierer Innenstadt wurden am vergangenen Samstag Opfer eines Diebes-Streifzuges einer Frau und eines Mannes aus Osteuropa. Der Ladendetektiv eines Parfümerieunternehmens in der Grabenstraße hatte das Pärchen dabei beobachtet, wie sie hochwertige Parfums einsteckten und daraufhin die Polizei informiert. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen fanden die Beamten dann Parfum im Gesamtwert von über 3000 Euro, die aus verschiedenen Geschäften stammten, sowie Oberbekleidung, deren Herkunft zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden konnte. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Das Pärchen wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

