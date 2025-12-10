PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht in Wenden gesucht

Wenden (ots)

Am späten Dienstagabend (09. Dezember) kam es im Bereich der Einmündung "Hauptstraße/Schönauer Straße" in Wenden zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor Mitternacht war ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem DACIA Duster von der Fahrbahn abgekommen und in einem Böschungsbereich zum Stehen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entfernte sich der Fahrzeugführer umgehend vom Unfallort. Wenig später wurde er jedoch dabei beobachtet, wie er zum Auto zurückkehrte, die Kennzeichen (Ortskennung: RÜD) von dem Mietfahrzeug abmontierte und persönliche Gegenstände an sich nahm. Anschließend entfernte sich der Mann erneut vom Unfallort. Zeugen beschrieben den Mann als ca. Anfang 20 und mit schlanker Statur. Er trug eine dunkle Mütze und war insgesamt dunkel gekleidet. Die Polizei ließ den PKW bergen und stellte das Fahrzeug sicher. Der Schaden wird insgesamt auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Das Verkehrskommissariat in Olpe geht davon aus, dass eventuell noch weitere Zeugen Beobachtungen gemacht haben. Deren Angaben könnten für die weitere Ermittlungsarbeit von erheblicher Bedeutung sein. Daher werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr.02761 9269-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

