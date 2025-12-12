PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooter-Fahrer mit positivem Drogentest

Olpe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11. Dezember) fiel ein 43-jähriger E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Olpe auf. Beamten des Verkehrsdienstes war der Mann kurz vor 14 Uhr auf der "Bruchstraße" aufgefallen, da sie zunächst kein Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug entdecken konnten. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten jedoch fest, dass tatsächlich ein grünes Kennzeichen an dem E-Scooter befestigt war. Den Beamten zeigten sich allerdings Hinweise, die auf einen möglichen Drogeneinfluss beim Fahrzeugführer hindeuteten. Ein am Kontrollort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

