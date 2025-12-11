Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallfahrer mit positivem Drogenvortest

Kirchhundem (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.Dezember) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der B517 zwischen Kirchhundem und Hofolpe. Kurz vor 15 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Durch den Unfall entstanden an dem Fahrzeug Schäden im vierstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

