LPI-EF: Unbekannte setzen Wiese in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Sömmerda (ots) - Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr kam es in der Erfurter Straße in Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Fahrer eines Skoda wollte nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 68-jährige Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 68-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den ...

