Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Sömmerda (ots)

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurde ein 39-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Feldstraße in Sömmerda durch Polizeikräfte kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für E-Scooter-Fahrer dieselben Grenzwerte und Regeln wie für Fahrer von Pkw und anderen Kraftfahrzeugen gelten. (TS)

