POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest
Drolshagen (ots)
Ein 34-jähriger Autofahrer fiel in der Nacht zu Samstag (13. Dezember) kurz nach Mitternacht in Berlinghausen auf. Polizeibeamte hatten den Mann auf der "Napoleonstraße" angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogeneinfluss bei dem 34-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Daher brachten ihn die Beamten zu Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt wurde.
