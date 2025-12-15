POL-OE: Beifahrer leicht verletzt
Drolshagen (ots)
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag (14. Dezember) kurz nach 12 Uhr in Wegeringhausen. Im Einmündungsbereich L708/B55 war ein 54-Jähriger mit seinem Auto auf den vorausfahrenden PKW einer 63-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision wurde ein 64-Jähriger Beifahrer im Auto der Frau leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.
