BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Iffezheim: Verdacht der Urkundenfälschung, Fahren ohne Führerschein und Verstoß gegen das Waffengesetz

Iffezheim (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen ein Fahrzeug am Grenzübergang Iffezheim. Der Fahrer des Fahrzeug mit deutscher Zulassung wies sich mit seinem bulgarischen Reisepass aus und gab an, seinen kroatischen Führerschein zuhause vergessen zu haben. Ein Foto des Führerscheins konnte er den Beamten auf seinem Handy zeigen. Das Dokument stimmte jedoch nicht mit den im System hinterlegten Daten überein, daher bestand der Verdacht der Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem fanden die Beamten unter dem Fahrersitz ein Beil sowie auf der Beifahrerseite einen Schlagstock. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

