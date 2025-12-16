POL-OE: Eine Leichtverletzte bei Unfall in Attendorn
Attendorn (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag (15. Dezember) auf der Straße "Am Zollstock". Gegen 14:40 Uhr hatte ein 65-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und touchierte zwei geparkte Autos. Durch die Kollision verletzte sich eine 39-Jährige, die sich neben einem der geparkten Fahrzeuge aufhielt, leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
