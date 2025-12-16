PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Zwei Verletzte nach Unfall auf L880

Attendorn (ots)

Am Montagnachmittag (15. Dezember) ereignete sich um 17:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L880 im Bereich Mecklinghausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 63-jähriger Autofahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW einer 58-Jährigen. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer, der 63-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die L880 war zwischen den Ortslagen Mecklinghausen und Oberveischede während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

