Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Arbeitsmaschinen aus Transporter gestohlen

Wenden (ots)

In Hünsborn stahlen unbekannte Täter zwischen dem Abend des 15. und dem Morgen des 16. Dezembers drei Arbeitsmaschinen aus einem Transporter. Das Fahrzeug war an der Wielandstraße abgestellt. Aufbruchsspuren konnten die Beamten an dem Fahrzeug nicht feststellen. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um zwei Abbruchhammer, sowie einen Betonschleifer der Firma Hilti. Der geschätzte Wert der Maschinen liegt im höheren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell