POL-OE: Brand in Mehrfamilienhaus
Lennestadt (ots)
In Elspe war am 17. Dezember gegen 2.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Bielefelder Straße eine Wohnung in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Bewohner der Wohnung eigenständig gelöscht werden. Zwei Personen wurden durch das Feuer leicht verletzt. Die Suche nach der Brandursache ist Bestandteil laufender Ermittlungen.
