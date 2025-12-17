PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Mehrfamilienhaus

Lennestadt (ots)

In Elspe war am 17. Dezember gegen 2.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Bielefelder Straße eine Wohnung in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Bewohner der Wohnung eigenständig gelöscht werden. Zwei Personen wurden durch das Feuer leicht verletzt. Die Suche nach der Brandursache ist Bestandteil laufender Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 12:39

    POL-OE: Arbeitsmaschinen aus Transporter gestohlen

    Wenden (ots) - In Hünsborn stahlen unbekannte Täter zwischen dem Abend des 15. und dem Morgen des 16. Dezembers drei Arbeitsmaschinen aus einem Transporter. Das Fahrzeug war an der Wielandstraße abgestellt. Aufbruchsspuren konnten die Beamten an dem Fahrzeug nicht feststellen. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um zwei Abbruchhammer, sowie einen Betonschleifer der Firma Hilti. Der geschätzte Wert der ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:38

    POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

    Lennestadt (ots) - Ein 47-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagmorgen (16. Dezember) bei einem Verkehrsunfall auf der B236 bei Saalhausen leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann gegen 7:25 Uhr auf winterglatter Fahrbahn zwischen Störmecke und Saalhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war gestürzt, als er nach einem Überholmanöver wieder einscherte. Der Rettungsdienst brachte ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:37

    POL-OE: Zwei Verletzte nach Unfall auf L880

    Attendorn (ots) - Am Montagnachmittag (15. Dezember) ereignete sich um 17:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L880 im Bereich Mecklinghausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 63-jähriger Autofahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW einer 58-Jährigen. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren