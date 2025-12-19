PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest und ohne Führerschein

Olpe (ots)

Ein 47-jähriger Autofahrer fiel am Donnerstagmorgen (18. Dezember) in Olpe auf. Polizeibeamte hatten den Mann nach Zeugenhinweisen gegen 10:20 Uhr in der "Kurfürst-Heinrich-Straße" kontrolliert. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem lagen Hinweise auf einen möglicherweise vorangegangenen Drogenkonsum vor. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. In der Polizeiwache ließen die Beamten daher eine Blutprobe entnehmen und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe

