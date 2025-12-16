Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher durch Alarmanlage verscheucht
Marienheide (ots)
In der Zeit von Freitag (12. Dezember) bis Montag verschafften sich Unbekannte durch ein Fenster Zugang zu einem Kindergarten in der Klosterstraße. Beim Betreten des Eingangsbereichs wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Einbrecher flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
